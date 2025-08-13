Menü Kapat
29°
Arnavutköy'de faciadan dönüldü: İETT otobüsünün havalandırma kapağı uçtu!

Arnavutköy'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünün havalandırma kapağı, rüzgarın etkisiyle yerinden koparak tehlike saçtı. Vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

’de seyir halindeki otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçtu. Bir vatandaş kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine yer alan havalandırma kapağı vidalanmadığı için rüzgarın etkisiyle uçtu. O esnada benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli vatandaş uçan kapak nedeniyle faciadan döndü.

Arnavutköy'de faciadan dönüldü: İETT otobüsünün havalandırma kapağı uçtu!

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı önce direğe ardından Arslan’ın otomobilinin kapısına çarptı. Emre Arslan ise saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu. şoförü uçan kapağa aldırış etmeden yoluna devam etti.

Öte yandan, İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

