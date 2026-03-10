Arnavutköy'de MHP iftar çadırında yangın

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde MHP’ye ait iftar çadırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR BAYRAKLARI TOPLADI

Yangının ilk çıkış anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın sırasında çadırın etrafında asılı bulunan Türk bayrakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait bayrakların yanmaması için vatandaşların bayrakları topladığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.