Artvin'in bin 100 yıllık gizli hazinesi! Gören hayran kalıyor

25 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:35

Artvin'in Karçhal Dağı eteklerinde inşa edilen bin 100 yıllık tarihi olan Kilayet Manastırı görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Yemyeşil ağaçların arasında tarihi ve dokusuyla adeta parlayan manastır büyüleyici bir görüntü sunuyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete şahitlik eden manastır şimdi de ziyaretçilerini bekliyor.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİ HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor. Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor. Son olarak havadan görüntülediği manastırısın muhteşem görüntüsü hayranlık uyandırıyor.