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Artvin'in bin 100 yıllık gizli hazinesi! Gören hayran kalıyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:35

Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki bin 100 yıllık Kilayet Manastırı görenleri hayran bırakıyor. Manastır, köklü tarihi ve ihtişanlı dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Artvin'in Karçhal Dağı eteklerinde inşa edilen bin 100 yıllık tarihi olan Kilayet Manastırı görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Yemyeşil ağaçların arasında tarihi ve dokusuyla adeta parlayan manastır büyüleyici bir görüntü sunuyor. 

Tarih boyunca birçok medeniyete şahitlik eden manastır şimdi de ziyaretçilerini bekliyor. 

Artvin'in bin 100 yıllık gizli hazinesi! Gören hayran kalıyor - 1. Resim

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİ HAYRANLIK UYANDIRIYOR 

Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor. Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor. Son olarak havadan görüntülediği manastırısın muhteşem görüntüsü hayranlık uyandırıyor.

Artvin'in bin 100 yıllık gizli hazinesi! Gören hayran kalıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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