Aşırı zehirli olan 5 yiyecek! Doğru hazırlanmazsa felç bırakır hatta öldürür

25 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:43

Tükettiğimiz gıdalara genellikle lezzet ve besin değeri açısından dikkat ederiz. Günlük tüketimde damağa lezzetli gelen besinler tercih edilir ancak bazı besinlerin çok tehlikeli olduğu biliniyor. Dünyanın farklı köşelerinde bazı besinlerin yanlış tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açtığı belirtiliyor.

Doğru şekilde hazırlandığında yenilebilecek ama normalde aşırı zehirli yiyeceklere uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor. İşte, kara borsada satılan kurtlu peynirden, zehirlediği her 5 kişiden birini öldüren manyok sebzesine kadar aşırı zehirli yiyecekler!

1. FELCE SEBEP OLAN: BALON BALIĞI

Fugu yani balon balığı, dünyanın en zehirli yiyeceği olarak bilinir. Japonya'da bir lezzet olarak kabul edilmesine rağmen yanlış hazırlandığında felç ve boğulma riski taşır. Bu tehlike, balığın özellikle karaciğerinde bulunan tetrodotoksinden kaynaklanır. Ayrıca Japon yasaları, tüm restoranlarda balığın hazırlanmasını denetler ve şefler 3 veya daha fazla yıl süren titiz bir eğitimden geçer.

Japonya'daki deneyimli fugu şefleri, dilde karıncalanma hissi oluşturmak için az miktarda tetrodotoksin bırakır. Daha güvenli bir deneyim arayanlar için Batı Japonya'daki Shimonoseki şehri, bugüne kadar hiç fugu kaynaklı ölüm vakası yaşanmamış bir yerdir. Ancak, genel olarak yılda yaklaşık 100 kişi fugu nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

2. CASU MARZU PEYNİRİ

Sardinya'nın koyun sütünden yapılan yumuşak peyniri Casu Marzu, olgunlaşma sürecinde üzeri açık bırakılarak sineklerin yumurta bırakmasına olanak tanır. Bu yumurtalar, fermantasyon sürecini başlatan kurtçuklara dönüşür. Peynirdeki ölü kurtçuklar sindirildiğinde, bağırsak duvarlarına zarar vererek ciddi hastalıklara yol açabilir.

Ayrıca Casu Marzu, göz koruması gerektiren nadir yiyeceklerden biridir çünkü rahatsız edildiklerinde kurtçuklar 15 santimetreye kadar yukarı zıplayabilirler. Bu peynirin, İtalya ve AB genelinde yasaklandığı için karaborsada satıldığı biliniyor.

3. MANYOK SEBZESİ

Cassava (manyok) Amerika'da tapioka olarak bilinen bir kök sebzedir ve Afrika ile Güney Amerika'da yetişir. Bu sebze; un, güveç, puding ve hatta meyve suyu gibi birçok şey yapmak için kullanılır. Ancak yaprakları ve kökleri yüksek oranda hidrojen siyanür içerir.

Buna rağmen doğru şekilde hazırlandığında yenilebilir. Pirinç ve mısırdan sonra, manyok kökü en yüksek üçüncü karbonhidrat seviyesine sahiptir. Manyok yiyecek yapımının yanı sıra, biyoyakıt etanol üretiminde de kullanılabilir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Afrika'da manyok zehirlenmesinden muzdarip olan her beş kişiden biri öldüğünden dikkat edilmelidir.

4. JAMAİKA KUSMA HASTALIĞINA YOL AÇAN: AKE MEYVESİ

Ake, Jamaika'nın ulusal meyvesi olmasına rağmen oldukça tehlikelidir. Meyve olgunlaşmamışken içindeki kapsüller hypoglycin adlı bir zehir içerir. Ancak, meyve kırmızıya dönüp doğal olarak açıldığında ve tamamen olgunlaştığında sarı arilli (etli kısmı) güvenle yenilebilir.

Tohumlar ise her zaman toksiktir ve bu zehrin tüketilmesi, ölümcül Jamaika kusma hastalığına yol açabilir. Bu zehir, kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüşe neden olur. Bir dönem yüzde 80'e ulaşan ölüm oranı, şimdi tedaviler sayesinde çok daha düşüktür ancak yine de tüketilmemesi daha iyi olabilir.

5. BOĞA KURBAĞASI

Namibya'nın dev boğa kurbağası, özellikle Ovambo halkı tarafından kutlama yemeği olarak tüketilen bir türdür. Ancak bu kurbağalar oshiketakata adlı toksin nedeniyle tehlike oluşturur. Bu toksin ağrılı idrara çıkma, böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabilir.