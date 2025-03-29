Çorum'da yaklaşık 150 yıldır yaşatılan, kökleri Osmanlı'ya dayanan "Arefe duası" geleneği, kent meydanında büyük bir katılımla yeniden hayat buldu. Ahilik kültürünün önemli bir parçası olan bu etkinlik, farklı meslek gruplarından esnafı ve vatandaşları bir araya getirdi.

Çorum'da asırlık ahilik geleneği olan "Arefe duası", kent meydanında coşkulu bir kalabalıkla yeniden hayat buldu. Çorum'da yaklaşık 1,5 asırdır sürdürülen ahilik geleneği "arefe duası", bu yıl da kent meydanında esnaf ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

FARKLI MESLEKLER BİR ARADA

Osmanlı'dan günümüze taşınan ahilik kültürünün önemli bir unsuru olan "arefe duası" etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler seslendirildi ve mehteran takımının marşlarıyla devam etti. Ramazan ve Kurban Bayramlarının arefesi ile üç ayların başlangıcında düzenlenen bu kültürel etkinlikte, farklı meslek gruplarından esnaflar bir araya geldi. Etkinliğe katılan esnaf ve vatandaşlar, hayırlı kazanç, bereketli yıl ve ülke genelinde birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.

"DUALARIMIZIN KABUL OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı arefesinde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Esnafın gösterdiği dayanışma ruhundan dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, bu tür geleneklerin toplumun kültürel yapısını güçlendirdiğini belirtti. Dağlı, "İnşallah bugün burada edilecek dualar, hepimizin hayrına olacak safiyane dualar olacaktır. Dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum. Bu geleneğin kalıcı olmasını diliyorum çünkü bu, bir marka gibi, bir simge gibidir. Şehirleri şehir yapan, milletleri millet yapan özel şeyler bunlardır. Bunları koruyacağız. Allah'tan bu geleneğin daim olmasını ve dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın şehrimize, ailelerimize, memleketimize ve tüm insanlığa, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

"RABBİM NİCE RAMAZANLARI BİZE NASİP ETSİN"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, ramazanın manevi atmosferine dikkat çekerek, bayramın dualarla ve arınmış bir bilinçle karşılanması temennisinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise, etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, bu geleneğin Türkiye'de nadir örneklerden biri olduğunu söyledi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.