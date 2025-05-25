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Asırlık koruyucular rekor fiyata satışta! Sahip olmak için 6 ay sıra bekliyorlar

Dünyaca ünlü sürü yönetimi köpeği kangal ve alan korumasında tercih edilen akbaşların yavruları 17 bin 400 liradan satılıyor ve büyük talep görüyor. Tesiste 47 baş akbaş anne ve 40 baş kangal anne olmak üzere 210 baş hayvanın bakım ve beslemesi yapılıyor. Bugün başvuranlara en az 6 ay sonraya gün veriliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:10

Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi bulanan Karacabay Tarım İşletmesinde 1996 yılından bu yana gen kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması çalışmaları kapsamında kangal ve akbaş köpeklerinin bakımı ve yetiştiriciliği yapılıyor.
Kendilerine ayrılan kısımlarda muhafaza edilen köpeklerin, kafeslerinin arkasında bulunan boş alanda koşakar, gezinerek enerjilerini atmaları sağlanıyor. Heybetli görünüşleriyle kangal ve akbaşlar ülkenin dört bir yanından talep görüyor.

Asırlık koruyucular rekor fiyata satışta! Sahip olmak için 6 ay sıra bekliyorlar


Karacabay Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, 1996 yılında kurulan Damızlık Köpek Üretim Tesisinde akbaş ve kangal ırkı köpeklerin üretiminin yapıldığını söyledi.

Asırlık koruyucular rekor fiyata satışta! Sahip olmak için 6 ay sıra bekliyorlar


Kangal ve akbaş ırkı köpeklerin, kendi içlerinde sürekli seleksiyona tabi tutlarak ıslah edilip gelecek nesillere gen aktarımının amaçlandığını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:

Asırlık koruyucular rekor fiyata satışta! Sahip olmak için 6 ay sıra bekliyorlar

DİLEKÇE ALINARAK BAŞVURULUYOR

"Tesiste 47 baş akbaş anne ve 40 baş kangal anne olmak üzere 210 baş hayvanın bakım ve beslemesi yapılıyor. Kangal ve akbaş köpekler alan ve sürü korumasında dünyaca ünlü olmasında dolayı talep görüyor. 2024'te 110 baş ve 2025 yıl ilk 4 ayında ise 50 baş köpeğin satışı gerçekleşti. Dilekçe alınarak talepler sıraya konuluyor. Sırası gelenlere köpekleri teslim ediliyor. Bugün başvuranlara en az 6 ay sonraya gün veriliyor."

Asırlık koruyucular rekor fiyata satışta! Sahip olmak için 6 ay sıra bekliyorlar


Yavruların KDV dahil 17 bin 400 liradan satıldığına dikkati çeken Yanık, "Her ikisi de sürü ve alan yönetiminde çok iyiler. Kangalları genellikle koyun sürüleri olan talep ediyor, çünkü bunlar sürü yönetiminde çok uzmanlar. Akbaş ise fabrika, bahçe ve alan koruması için talep ediliyor. Akbaşlar Kuzey Asya'dan göçle Anadolu'ya gelmiş. Kangal ise Oğuzlarla Anadolu'ya geliyor. Sürü korumada kangallar dünyada ün salmış köpekler. Yüzyıllardır bu topraklarda olmuşlar" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

kangal cinsi köpek enreye ait?
Kangal, Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Dünyadaki bazı büyük köpek kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınmadığı için Türkiye'deki otoritelerce dünyada safkan bir köpek ırkı olarak tanınması için çalışmalar yapılmıştır. FCI, 25 Haziran 2018 tarihinde bu köpek ırkını özel olarak tanımlamıştır.
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#Yaşam
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