Asırlık otomobille dünya turu... Şimdi durakları Samsun

06 May 2024 11:13 - Güncelleme : 06 May 2024 11:52

Macera dolu Langley Richard ve Beverley Irene Kidby çifti, İngiltere'deki evlerinden 100 yaşındaki klasik otomobilleriyle çıkarak 26 bin kilometrelik bir karayolu turunun startını vermişti...

Çift, Avusturyalı maceracı Francis Britles'in 1927'de dünyayı ilk kez arabayla dolaştığı rotayı takip ederek Samsun'a ulaştı. İki gün boyunca Samsun'u gezen çift, yeniden yola çıkmadan önce vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"EŞİM İLE DÜNYAYI DOLAŞACAĞIZ..."

Klasik araçla yaptıkları dünya turu hakkında bilgi veren 70 yaşındaki Langley Richard Kidby, “İngiltere’den geliyoruz. Avrupa üzerinden İstanbul’a giriş yaptık. Oradan da Samsun’a geldik. Samsun’dan sonra Türkiye’den ayrılıp Avustralya'nın Melbourne şehrine doğru gideceğiz. Bu süreçte Hindistan, Pakistan, Myanmar gibi birçok ülkeye daha uğrayacağız. Dünya turumuzu tamamlayıp, Avusturya’ya geri döneceğiz. Amacımız, klasik araçla 1927’deki ilk dünya turunu aynı güzergah ve araçla tekrarlamak. Eşim ile birlikte dünyayı dolaşacağız ve sonrasında Avustralya’nın Melbourne şehrine ulaştıktan sonra yine aynı güzergah üzerinden Avusturya’ya dönerek dünya turunu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

SON DURAK AVUSTURYA

Langley Richard Kidby ve Beverley İrene Kidby çifti Türkiye’nin ardından İran, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Malezya’da da konaklayarak Avustralya-Melbourne ulaşacaklar. Çift, bir süre Avustralya’da kaldıktan sonra aynı güzergah üzerinden dünya turunu tamamlayacakları Avusturya’ya doğru yola çıkacaklar.