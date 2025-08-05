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Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti

Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, tatil için geldiği İstanbul'da tanıştığı Hakkarili Rıdvan Durgun ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi. Türk kültürünü ve yemeklerini çok sevdiğini anlatan Rismawati "Düğünlerimiz ortalama 5 saat sürer. Burada düğünler daha hareketli ve daha uzun sürüyor. Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum " diye konuştu.

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Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:05

Yaklaşık üç yıl önce çalışmak için gittiği 'da tatile gelen Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, ile tanışan Hakkarili Rıdvan Durgun bir süre arkadaş olduktan sonra evlenme teklifinde bulundu.

DÜĞÜNLERİ YAPILDI

Rismawati'nin teklifi kabul etmesi üzerine hayatlarını birleştirme kararı alan çiftin kına ve töreni ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı.

Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti

Yöresel kıyafetlerle halayların çekildiği düğünde, çift büyük mutluluk yaşadı. Kaymakam Mustafa Akın da düğüne katıldı, gelin ve damatla halay çekti.

Durgun, basın mensuplarına, eşiyle üç yıl önce İstanbul'da tanıştığını söyledi.

Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti

AİLELER KARŞI ÇIKTI

Mutlu olduğunu belirten Durgun, "Eşim o dönem tatil için Türkiye'ye gelmişti. Birkaç kez geldikten sonra ona niyetimi açıkladım. Başta ailesinin ve benim ailemin tepkisinden çekindiği için olumsuz yaklaştı. Ailem de ilk başta onay vermedi. Daha sonra babam vefat etti. Bu süreçte bir süre bekledik, ardından ailemin onayını alarak evlendik." dedi.

Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Rismawati ise tatil için geldiği İstanbul'da Durgun ile tanıştığını ve daha sonra evlenme kararı aldıklarını ifade etti.

Aşk engel tanımıyor! Endonezya'dan tatile geldi, Hakkari'ye gelin gitti

Türk kültürünü ve yemeklerini çok sevdiğini anlatan Rismawati "Düğünlerimiz ortalama 5 saat sürer. Burada düğünler daha hareketli ve daha uzun sürüyor. Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

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ETİKETLER
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