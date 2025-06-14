Asker eğlencesi kanlı bitti! 18 yaşındaki genç 3 yerinden bıçaklanarak can verdi

Denizli’de askere gidecek olan akrabasının düzenlediği eğlenceye katılan genç korkunç bir şekilde öldürüldü. Eğlencede çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklanan 18 yaşındaki Deniz Özel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay Denizli'de meydana geldi. Akrabasının asker eğlencesine katılan 18 yaşındaki Deniz Özel ile V. T. arasında henüz bilinmeyen neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce V. T. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deniz Özel’i 3 yerinden bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç yere yığılırken bıçaklayan V. T. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özel’i hastaneye sevk etti.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Deniz Özel hayatını kaybetti.

Özel’i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan V. T. sonrasında babası ile birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.