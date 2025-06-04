Askerleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul
Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Feci kaza sonucu 12 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hakkari'de akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Askeri personeli taşıyan aracın devrilmesi sonucu çok sayıda asker yaralandı.
Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.