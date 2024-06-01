Aslan gibi kutlama! Galatasaray taraftarı yürekleri ağızlara getirdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:11
Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.
Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.
KULÜBE VE FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ
Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı