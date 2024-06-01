Aslan gibi kutlama! Galatasaray taraftarı yürekleri ağızlara getirdi

01 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:11

Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.

KULÜBE VE FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.