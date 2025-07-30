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Aslan saldırısına uğramıştı! Rüyamda bazen aslanla boğuşuyorum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, "Geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor" dedi.

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Aslan saldırısına uğramıştı! Rüyamda bazen aslanla boğuşuyorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:50

Antalya'nın ilçesi Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından 6 Temmuz gecesi kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaraladı. Ormanlık alana yönelen aslan, etkisiz hale getirildi. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvan parkı mühürlendi, gözaltına alınan işletme sahibi şartıyla serbest bırakıldı.

Aslan saldırısına uğramıştı! Rüyamda bazen aslanla boğuşuyorum

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hayvan parkından 6 Temmuz gecesi kaçan "Zeus" isimli aslanın saldırısına bağlı kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında da yaralanmalar nedeniyle tedavi gördükten sonra taburcu edilen Kır, haftada bir kez kontrol için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'ne gidiyor.

"DOKTORLARIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Vücudundaki yaraları büyük oranda iyileşen, derin diş izinin bulunduğu ayağındaki yara nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken 53 yaşındaki Kır, olayın şokunu üzerinden hala atamadığını belirtti.

Aslan saldırısına uğramıştı! Rüyamda bazen aslanla boğuşuyorum

Yaraları nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kır, "Doktorlarımız yakından ilgileniyor. Çok ayakta kalırsam ayağımdaki büyük diş yarası ağrı yapıyor. Bu nedenle genelde evde dinlenerek zamanım geçiyor." dedi.

"BU OLAYDA TEK SUÇSUZ OLAN BEN VE ASLAN"

Saldıran aslanı bazı vatandaşların cep telefonu ile yakından görüntülediğine dikkati çeken Kır, "Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu. Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan. Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin. Orayı yapan, ruhsatı veren, denetleyen, kiralayanlar incelensin ve suçlu kimse bulunsun. Allah'ın bir kuluna, hayvanına dahi bu acıyı yaşatmasın. Çok zorlu bir süreç yaşadık." diye konuştu.

"RÜYALARIMDA BAZEN ASLANLA BOĞUŞUYORUM"

Tarlasını sulamak için işçi bulamadığını kaydeden Kır, "Tarım yaptığım arazi hayvanat bahçesine çok yakın. İşçiler tarlaya gitmekten korkuyor. Çocuklarım bile korkuyor. 'Tekrar kaçar mı?' diye korkuyoruz. Her an başımıza bir şey gelecek diye korku hissediyoruz ama mal canın yongası. Çocuklarım mecburen tarlayı suladılar. Eşim psikiyatri tedavisi görüyor. Ben de geceleri rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum. Rüyalarıma giriyor. Aklıma hep geliyor." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yaralanma
#manavgat
#Adli Kontrol
#Aslan Saldırısı
#Hayvan Parkı
#Yaşam
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