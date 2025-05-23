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 | Selahattin Demirel

Astsubay girdiği ırmakta boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği ırmağa, serinlemek için giren 24 yaşındaki Astsubay Çavuş Hakan Fidan boğularak hayatını kaybetti. Fidan'ın Kocaeli'de Tim Komutanı olarak görev yaptığı, yıllık izninde Ordu'ya ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 21:17

İlçenin Akçay Mahallesi'nde bulunan Akçay Irmağı'nda yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için ırmak kenarına giden Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), bir süre sonra ırmağa girdi. Irmağın derinliğinde dengesini kaybeden Fidan, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada ırmak içinde genç astsubayı kurtarmaya çalışan arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Astsubay girdiği ırmakta boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubayın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde astsubayın hayatı kaybettiği belirlendi. Astsubayın cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Astsubay girdiği ırmakta boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı

YILLIK İZİN İÇİN AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görevli olan 24 yaşındaki Hakan Fidan’ın, tim komutanı olarak görev yaptığı ve yıllık izin için Ordu’nun Ünye ilçesinde ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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