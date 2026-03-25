Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Aşure günü ne zaman 2026 muharrem ayı hangi gün başlıyor?

Muharrem ayının başlangıç tarihi 2026 yılı için şimdiden araştırılmaya başlandı. Muharrem ayının onuncu gecesi Aşure olarak idrak edilir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de değer atfedilen dört aydan biridir. Aşûre, bu ayın en faziletli gecesi kabul edilir. İslam âleminde “Hicri yılbaşı” şeklinde nitelendirilen bu mübarek dönem için geri sayım devam ederken Müslümanlar, “Muharrem ayı ne zaman başlıyor?” ve “Aşure günü hangi tarihte?” sorularına cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılı Muharrem ayı Haziran ayına rastlıyor.

Aşure günü ne zaman 2026 muharrem ayı hangi gün başlıyor?
GİRİŞ:
25.03.2026
19:07
İslam dünyasında hicri takvimin ilk ayı sayılan 2026 Muharrem ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimiyle kesinlik kazandı. Yeni hicri senenin başlangıcını simgeleyen bu mübarek zaman dilimi, taşıdığı manevi atmosferle birlikte coşkusunu da beraberinde getiriyor.

2026 MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancı açısından kutsal kabul edilen aylardan biri olan Muharrem ayının birinci günü, Hicri yılbaşı olarak değerlendirilir. Bu yıl Muharrem ayı 16 Haziran 2025 Salı günü başlayacak. Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinen Aşure Günü ise bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk düşüyor. Muharrem’in onuncu gecesi Aşure gecesi olarak kabul edilir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı Kerîm’de fazilet verilen dört aydan biri olarak zikredilir. Aşûre gecesi, bu ayın en kıymetli zamanı sayılır.

Allahü teâlânın birçok duayı Aşûre gününde kabul buyurduğuna inanılır. Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabul edilmesi, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tufandan selamete ermesi, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûd’un ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri şekilde semaya yükseltilmesi, Yakûb aleyhisselâmın oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşarak gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkarılması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalığından şifa bulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’i geçmesi ve Firavun’un suda boğulması ile Îsâ aleyhisselâmın doğumu ve Yahudilerin öldürme teşebbüsünden kurtarılarak diri biçimde göğe yükseltilmesi Aşûre gününde gerçekleşmiştir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2013

