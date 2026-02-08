ATA AÖF bütünleme giriş belgeleri açıklandı mı sınav ne zaman?

2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize sınavları 22-23 Kasım'da, final sınavları ise 10-11 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Sıra ATA AÖF bütünleme sınavına geldi. Bütünleme sınavlarına katılacak olan öğrenciler, ilk olarak sınav tarihini ardından ise sınav yerini öğrenmek istiyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF Bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz duyurulmadı.

Ancak, önümüzdeki 1-2 gün içinde yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME NE ZAMAN?

Oturum 14 Şubat 2026 09:30

Oturum 14 Şubat 2026 14.00

Oturum 15 Şubat 2026 09:30