ATA AÖF vize sınavları ne zaman saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi

ATA AÖF ara sınav oturum saatleri ile süre bilgileri öğrenciler tarafından yakından izleniyor. Sınav öncesinde öğrenciler, OBS üzerinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı, onaylı kimlik belgesi ile ATA AÖF vize sınavlarına katılabilecek. ATA AÖF vize sınavları 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar Türkiye genelindeki merkezlerde toplam üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30 itibarıyla başlayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

18-19 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak Ara (Vize) Sınavı Giriş Belgesi’ni https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrenizle temin edebilirsiniz. Sayfada bulunan “Duyurular” bölümünden sınav giriş belgenize erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca belgenizi Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) aracılığıyla da almanız mümkündür. Sınav giriş belgesinde, sınava gireceğiniz bina adreslerini içeren karekodlar yer almaktadır. Karekod okuyucu kullanarak adres bilgisini görüntüleyebilir ve sınav yerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Ara (Vize) Sınavı 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Her bir ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler salonlara kabul edilecek, bu sürenin ardından gelenler ise hiçbir gerekçeyle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan ve ilk 15 dakika içinde giriş yapan adaylara ek süre tanınmayacaktır. Ara sınav puanının genel başarı notuna katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının katkı oranı ise yüzde 70’tir. Değerlendirme sürecinde dört yanlış cevap bir doğru yanıtı götürmektedir. Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alınmış Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden pasaport ya da sürücü belgesi) ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile silgi bulundurmanız zorunludur. Bu iki belgeden herhangi birini ibraz etmeyen öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir.