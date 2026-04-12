Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanır? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin akademik takvimi yayımlandı. Güz dönemi sınavları tamamlanan AUZEF’te Bahar Dönemi sınav takvimi merak konusu oldu. AUZEF sınav merkezleri netleşti mi, sınav giriş belgeleri ne zaman duyurulacak?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 20:22

AUZEF ara sınavlarının giriş yerleri, Nisan ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. 2026 yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları için öğrencilerin hazırlık süreci devam ediyor. Bahar dönemi ara sınavları, ilan edilen takvim doğrultusunda belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Bununla birlikte sınava katılacak adaylar “AUZEF sınav giriş belgesi” ekranına yönelmiş durumda. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları Nisan ayı içinde tamamlanmış olacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin en fazla araştırdığı AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime sunulmadı. Sınav yerlerini gösteren belgelerin, genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce AUZEF’in resmi platformu üzerinden yayımlanması öngörülüyor. Belgeler duyurulduğunda öğrenciler AKSİS (Öğrenme Yönetim Sistemi) aracılığıyla kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. AUZEF sınav giriş belgeleri, sınav tarihine kısa süre kala öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Öğrenciler, belgeyi AUZEF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden indirip sınav günü yanlarında bulundurmakla yükümlü.

AUZEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi’nin akademik takvimine göre AUZEF Bahar Dönemi sınav oturumları şu şekilde planlandı:

Ara Sınavlar (Vize): 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavları (Final): 06 - 07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

