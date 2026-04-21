AUZEF vize sınavları hangi gün ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren AUZEF öğrencileri, 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi vize sınavlarına yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.
Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav merkezleri bulunuyor.
Bahar dönemi ara sınavları, 25 Nisan Cumartesi ile 26 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. İki gün devam edecek oturumlarda öğrenciler, dönem içi başarı notunu etkileyecek sınavlara girecek. Sınav günü herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri önem arz ediyor. Belge üzerinde yer alan sınav merkezi, bina ve saat bilgilerinin dikkatli biçimde incelenmesi öneriliyor.
AUZEF sınav giriş belgeleri erişime açılmış durumda. Öğrenciler, sınava katılacakları okul, salon ve oturum ayrıntılarına resmi sınav sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Belge temin etmek isteyen adayların, kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesi görüntüleme işlemi, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.