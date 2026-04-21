İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren AUZEF öğrencileri, 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi vize sınavlarına yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AUZEF vize sınavları hangi gün ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi vize sınavlarına hazırlanıyor. Bahar dönemi ara sınavları 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile ulaşabiliyor. Giriş belgelerinde sınav merkezi, bina ve saat bilgileri yer alıyor.

Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav merkezleri bulunuyor.

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavları, 25 Nisan Cumartesi ile 26 Nisan Pazar günlerinde yapılacak. İki gün devam edecek oturumlarda öğrenciler, dönem içi başarı notunu etkileyecek sınavlara girecek. Sınav günü herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri önem arz ediyor. Belge üzerinde yer alan sınav merkezi, bina ve saat bilgilerinin dikkatli biçimde incelenmesi öneriliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri erişime açılmış durumda. Öğrenciler, sınava katılacakları okul, salon ve oturum ayrıntılarına resmi sınav sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Belge temin etmek isteyen adayların, kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesi görüntüleme işlemi, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.