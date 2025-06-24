Avcılar'da çocukların kız meselesi tartışmasında kan aktı

Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde Alper A. (16) ile yabancı uyruklu Moemen İ. (14) arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper A., Moemen İ.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Moemen İ., sağlık görevlilerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Moemen İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesini aldı. Ekipler operasyon düzenleyerek 16 yaşındaki Alper A. gözaltına aldı.

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Alper A. ifadesinde sırtına taşla vurmaya başladıkları esnada kendini korumaya çalışırken yanlışlıkla bıçakladığını belirttiği öğrenildi. Alper A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.