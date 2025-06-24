Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Avcılar'da çocukların kız meselesi tartışmasında kan aktı

İstanbul Avcılar'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 14 yaşındaki arkadaşını kalbinden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı. Bıçaklanan çocuk, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken ikilinin tartışmanın kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avcılar'da çocukların kız meselesi tartışmasında kan aktı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 19:07

Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde Alper A. (16) ile yabancı uyruklu Moemen İ. (14) arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper A., Moemen İ.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Moemen İ., sağlık görevlilerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Moemen İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da çocukların kız meselesi tartışmasında kan aktı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesini aldı. Ekipler operasyon düzenleyerek 16 yaşındaki Alper A. gözaltına aldı.

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Alper A. ifadesinde sırtına taşla vurmaya başladıkları esnada kendini korumaya çalışırken yanlışlıkla bıçakladığını belirttiği öğrenildi. Alper A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da kan donduran olay! Derin dondurucuda bebek cesedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de genç kızlar belediye işçisine dehşeti yaşattı
ETİKETLER
#saldırı
#suç
#bıçaklama
#kasten öldürme
#Vakit
#Neredeyse Öldürme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.