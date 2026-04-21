Sosyal medya platformlarında öne sürülen “AVM girişleri ücretli olacak” iddiası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşların gündemindeki konuya ilişkin açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ AVM’lere girişler paralı mı olacak giriş ücreti mi alınacak? İletişim Başkanlığı’ndan açıklama Sosyal medyada yer alan AVM girişlerinin ücretli olacağı iddiaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” isminde resmi bir kurum bulunmadığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli yapılmasına dair herhangi bir çalışma veya düzenleme olmadığı ifade edildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği de böyle bir kararın gündemde olmadığını duyurdu. DMM, vatandaşları resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

DMM, iddialara gerekçe olarak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” isminde herhangi bir resmi kurum ya da üst kurul bulunmadığını bildirerek söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli yapılmasına dair herhangi bir çalışma, bildirim ya da düzenlemenin yer almadığına dikkat çekildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin de böyle bir kararın gündemde olmadığını duyurduğu belirtilerek iddiaların bütünüyle temelsiz olduğu kaydedildi.

AVM’LERE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ?

DMM, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bu tür paylaşımlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

DMM’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."