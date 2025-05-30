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 | Onur Kaya

Avukattan hain plan! Yangındaki kundaklama şüphesi doğru çıktı

Konya'da birkaç gün önce çıkan yangında küle dönen evdeki kundaklama şüphesi doğru çıktı. Bir avukat ve arkadaşı, dosya ücreti nedeniyle husumetli olduğu Suriyeli şahsın evini kundakladı. Evi kundakladığını itiraf eden avukat ile birlikte arkadaşı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:26

Konya'da geçen salı sabaha karşı merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Adreste inceleme yapan polis, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini belirlemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı belirledi.

Avukattan hain plan! Yangındaki kundaklama şüphesi doğru çıktı

KUNDAKLAYANLAR AVUKAT VE ARKADAŞI ÇIKTI

Belirlenen araç sahibi Konya Barosuna kayıtlı Avukat Erdoğan Varım (26) ile arkadaşı 24 yaşındaki Emir İner gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat Erdoğan Varım'ın kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığı, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında çıkan tartışmaların sonrası husumet çıktığı iddia edildi.

Avukattan hain plan! Yangındaki kundaklama şüphesi doğru çıktı

ZAFER PARTİSİ BAĞLANTISI...

Öte yandan, Avukat Erdoğan Varım'ın önceden Zafer Partisi Konya İl Teşkilatında farklı görevler aldığı, Emir İner'in de 2023 yılında Zafer Partisi'nden Afyonkarahisar milletvekili adayı olduğu, her ikisinin de yaklaşık 2 ay önce partiyle ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

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AVUKAT VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Avukat Erdoğan Varım’ın kundaklama olayını arkadaşı Emir İner'le birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği, Emir İner'in ise bu suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Varım ve Emir İner çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#yangın
#avukat
#kundaklama
#suriyeli
#konya
#zafer partisi
#Yaşam
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