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Ay ve Venüs gökyüzünde bir arada! Gören hayran kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ocak 2025 01:05 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 01:14

Zonguldak'ta gökyüzünde Ay ve Venüs görsel şölen oluşturdu. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler, fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla görüntü aldı.

Hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni, Zonguldak​ semalarında aynı anda gözlemlenerek muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökyüzünde Ay​'ın ince hilal formunun hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. 

Doğa tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri bu eşsiz anı hayranlıkla izlerken, bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla görüntü aldı. Göz alıcı manzara, gece boyunca gökyüzüne bakan herkese adeta bir görsel şölen sundu.

Ay ve Venüs gökyüzünde bir arada! Gören hayran kaldı - 1. Resim

Ay ve Venüs'ün bu etkileyici birlikteliği, gökyüzü olaylarına ilgi duyanları bir araya getirirken, bu tür doğa olaylarının izleyenlere hem görsel bir keyif hem de unutulmaz bir deneyim yaşattığı ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayzonguldakgörüntü

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