Ayakkabı kutusundan çıkan o küçük paketi sakın çöpe atmayın! 'Silika Jel'in hayat kurtaran ve hiç bilinmeyen 5 kullanım alanı...

Yeni bir ayakkabı, çanta veya elektronik eşya aldığımızda kutunun içinden çıkan, üzerinde "Do Not Eat" (Yemeyiniz) uyarısı bulunan o küçük beyaz paketleri hepimiz biliriz. Çoğumuz bu uyarının yarattığı korkuyla veya gereksiz bir çöp olduğunu düşünerek bu paketleri anında çöpe atarız. Oysa "Silika Jel" adı verilen bu maddeler, zehirli bir atık değil, evinizdeki birçok sorunu çözebilecek, nemi bir mıknatıs gibi çeken mucizevi birer araçtır. Islanan telefonu kurtarmaktan gümüşlerin kararmasını önlemeye kadar, işte o küçük paketlerin bilinmeyen süper güçleri.
Tüketim toplumunun en yanlış anlaşılan ürünlerinden biri, şüphesiz silika jel paketleridir. Üzerindeki kuru kafa işaretleri veya "Yemeyiniz" uyarıları, bu maddenin ölümcül bir zehir olduğu algısını yaratır. Oysa silika jel, kimyasal olarak silikon dioksitten (kumun ana maddesi) üretilen, gözenekli bir yapıya sahip, toksik olmayan bir nem emicidir. "Yemeyiniz" uyarısının asıl sebebi, kimyasal zehirlenme riski değil, küçük çocukların paketi yutarak boğulma tehlikesi geçirmesidir. Bu küçük paketler, kendi ağırlığının yüzde 40'ına kadar nemi emebilme kapasitesine sahiptir. Üreticiler, ürünlerini nakliye ve depolama sırasında küften, pastan ve kötü kokudan korumak için kutulara bu paketleri koyarlar. Peki, üreticiler için bu kadar değerli olan bir malzemeyi biz neden çöpe atıyoruz? İşte bu paketleri biriktirip bir kavanozda saklamanız için 5 geçerli sebep.
Telefonunuz suya düştüğünde veya ıslandığında akla gelen ilk yöntem onu pirince yatırmaktır. Ancak pirinç, nemi emmekte sanıldığı kadar etkili değildir ve pirinç tozları telefonun şarj soketine girerek daha fazla hasara yol açabilir. İşte bu noktada silika jel devreye girer. Biriktirdiğiniz silika jel paketlerini telefonunuzla birlikte hava almayan kilitli bir poşete veya kutuya koyun. Silika jel, havadaki ve cihazın içindeki nemi pirinçten çok daha hızlı ve etkili bir şekilde emer. 24-48 saat beklettikten sonra telefonunuzun hayata dönme şansı, pirinç yöntemine göre çok daha yüksektir.
Gümüş takıların ve çatal bıçak takımlarının zamanla kararmasının (oksitlenmesinin) temel nedeni havadaki nem ve kükürttür. Nem, oksidasyon sürecini hızlandıran bir katalizördür. Takı kutunuza veya gümüşlerinizi sakladığınız çekmeceye birkaç paket silika jel koymak, ortamdaki nemi sıfıra indirerek kararmayı geciktirir. Böylece takılarınızı her kullanımdan önce parlatmak zorunda kalmazsınız. Aynı yöntem, paslanmaya meyilli olan alet çantanızdaki tornavida, pense gibi metal aletler için de geçerlidir. Alet çantasına atacağınız birkaç paket, paslanmayı tamamen durdurabilir.
Kış aylarında veya yağmurlu havalarda arabanın ön camının içten buğulanması, sürüş güvenliğini tehlikeye atan can sıkıcı bir durumdur. Bu buğunun sebebi, araç içindeki nemdir. Birkaç tane silika jel paketini (veya büyük boy bir paketi) arabanızın ön paneline, camın hemen altına koyarsanız, bu paketler havadaki nemi emerek buğu oluşumunu engeller. Böylece klimayı sonuna kadar açıp camın açılmasını beklemek zorunda kalmazsınız.
Spor yaptıktan sonra terli kıyafetlerin ve ayakkabıların olduğu çanta, bakteriler için mükemmel bir üreme alanıdır. Kötü kokunun asıl kaynağı terin kendisi değil, nemli ortamda çoğalan bakterilerdir. Spor çantanızın veya ayakkabılarınızın içine atacağınız silika jel paketleri, ortamdaki nemi hızla kurutarak bakterilerin çoğalmasını ve dolayısıyla kötü koku oluşumunu engeller. Ayakkabılarınızı kaldırdığınızda kutularına bu paketlerden koymak, bir sonraki sezonda küflenmemiş ve kokmamış ayakkabılarla karşılaşmanızı sağlar.
Evinizin tavan arasında veya bodrumunda sakladığınız eski fotoğraf albümleri, mektuplar ve önemli belgeler, zamanla nemden dolayı sararır, birbirine yapışır veya küflenir. Bu anılarınızı sakladığınız kutuların içine silika jel koymak, kağıtların kuru kalmasını sağlar ve bozulmalarını önler. Küçük bir ipucu: Silika jel paketleri nemi emdikçe doygunluğa ulaşır ve etkisini kaybeder. Ancak onları çöpe atmanıza gerek yoktur. Paketleri fırın tepsisine dizip 100-120 derece sıcaklıktaki fırında yaklaşık 1 saat tutarsanız, içlerindeki nem buharlaşır ve paketler "şarj" olmuş olur. Böylece defalarca kullanabilirsiniz.