Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

Aydın Efeler'de tarım arazilerinde yangın çıktı. Büyüyen yangın ilçe merkezini de tehdit ederken ekipler yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürürken vatandaşlar tedbir için tahliye ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazilerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Alevlere hem havadan helikopter ve uçaklarla, hem de karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Yangın, tarım alanlarının yanı sıra yerleşim yerlerine de yakın bir bölgede etkili olurken, ilk belirlemelere göre bazı evlerin yangından etkilendiği ve hasar gördüğü öğrenildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği yangında Bademli Mahallesi’nin tahliyesine karar verildi.

Bölgeye sevk edilen otobüslerle Bademli Mahallesi’nde oturanlar KYK yurtlarına taşınıyor.