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 | Murat Makas

Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

Aydın Efeler'de tarım arazilerinde yangın çıktı. Büyüyen yangın ilçe merkezini de tehdit ederken ekipler yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürürken vatandaşlar tedbir için tahliye ediliyor.

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Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 19:58

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazilerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

Alevlere hem havadan helikopter ve uçaklarla, hem de karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

Yangın, tarım alanlarının yanı sıra yerleşim yerlerine de yakın bir bölgede etkili olurken, ilk belirlemelere göre bazı evlerin yangından etkilendiği ve hasar gördüğü öğrenildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği yangında Bademli Mahallesi’nin tahliyesine karar verildi.

Aydın'da tarım arazisinde yangın! Evler tahliye ediliyor

Bölgeye sevk edilen otobüslerle Bademli Mahallesi’nde oturanlar KYK yurtlarına taşınıyor.

ETİKETLER
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