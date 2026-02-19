Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti

Aydın iftar saati ve sahur vakitleri netlik kazandı. Ramazan ayında tüm Müslümanlar ibadetlerine daha fazla önem verecek. İslam aleminin yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan’da yapılacak tüm ibadetler de farklı bir önem kazanıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük bir günah olarak belirtilirken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz bilip, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanların günahları affolunur. (Buhari) Aydın sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini araştırıyor. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, camilerde teravih namazı kılmak ise sünnettir. Peki Aydın’da iftar saat kaçta? İşte, Aydın Ramazan İmsakiyesi…

2026 AYDIN SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruçlu olmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözleri, kulağı ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçmaktır. Oruç tutan birisi, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur diye buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlama zamanıdır. Aydın’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 06:10 olacak.

AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN’DA İFTAR VAKTİ 2026

Aydın’da Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Aydın’da ilk iftar saat 19:00’da açılacak.

AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE