Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti

Aydın için Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe belli oldu. İslam dünyası için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen üç ayların en hayırlısı Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar ise niyet edebilmek için sahurlarını yapacak. 81 İlin imsakiyesi yayımlanırken gözler Aydın sahur saatine çevrildi. Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde oruç hazırlığında olan vatandaşlar Aydın sahur vaktine göre hareket edecek. Ramazan bu toplamda yıl 29 gün sürecek. Aydın ili iftar, sahur saati ve teravih namazı vakitleri belli oldu. Peki Aydın ilk sahur saat kaçta? İşte, Aydın iftar ve sahur vakti 2026…

Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti
Aydın iftar saati ve sahur vakitleri netlik kazandı. Ramazan ayında tüm Müslümanlar ibadetlerine daha fazla önem verecek. İslam aleminin yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan’da yapılacak tüm ibadetler de farklı bir önem kazanıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük bir günah olarak belirtilirken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz bilip, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanların günahları affolunur. (Buhari) Aydın sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini araştırıyor. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, camilerde teravih namazı kılmak ise sünnettir. Peki Aydın’da iftar saat kaçta? İşte, Aydın Ramazan İmsakiyesi…

Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti

2026 AYDIN SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruçlu olmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözleri, kulağı ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçmaktır. Oruç tutan birisi, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur diye buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlama zamanıdır. Aydın’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 06:10 olacak.

AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti

AYDIN’DA İFTAR VAKTİ 2026

Aydın’da Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Aydın’da ilk iftar saat 19:00’da açılacak.

Aydın İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Aydın’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Aydın iftar ve teravih namazı vakti

AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

1. gün 19 Şubat Perşembe06:1006:2607:4613:3316:3619:0020:25
2. gün 20 Şubat Cuma06:0906:2507:4513:3316:3719:0120:26
3. gün 21 Şubat Cumartesi06:0806:2407:4413:3316:3819:0220:27
4. gün 22 Şubat Pazar06:0706:2307:4313:3316:3919:0320:28
5. gün 23 Şubat Pazartesi06:0506:2207:4113:3316:3919:0420:29
6. gün 24 Şubat Salı06:0406:2007:4013:3216:4019:0520:30
7. gün 25 Şubat Çarşamba06:0306:1907:3913:3216:4119:0620:31
8. gün 26 Şubat Perşembe06:0206:1807:3713:3216:4119:0720:32
9. gün 27 Şubat Cuma06:0006:1607:3613:3216:4219:0820:33
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:5906:1507:3413:3216:4319:0920:34
11. gün 1 Mart Pazar05:5806:1407:3313:3216:4319:1020:35
12. gün 2 Mart Pazartesi05:5606:1207:3213:3116:4419:1120:36
13. gün 3 Mart Salı05:5506:1107:3013:3116:4519:1220:37
14. gün 4 Mart Çarşamba05:5306:1007:2913:3116:4519:1320:38
15. gün 5 Mart Perşembe05:5206:0807:2713:3116:4619:1420:39
16. gün 6 Mart Cuma05:5006:0707:2613:3016:4619:1520:40
17. gün 7 Mart Cumartesi05:4906:0507:2413:3016:4719:1620:41
18. gün 8 Mart Pazar05:4806:0407:2313:3016:4719:1720:42
19. gün 9 Mart Pazartesi05:4606:0207:2213:3016:4819:1820:43
20. gün 10 Mart Salı05:4506:0107:2013:3016:4919:1920:44
21. gün 11 Mart Çarşamba05:4305:5907:1913:2916:4919:2020:45
22. gün 12 Mart Perşembe05:4105:5807:1713:2916:5019:2120:46
23. gün 13 Mart Cuma05:4005:5607:1613:2916:5019:2220:47
24. gün 14 Mart Cumartesi05:3805:5507:1413:2816:5119:2320:48
25. gün 15 Mart Pazar05:3705:5307:1313:2816:5119:2420:49
26. gün 16 Mart Pazartesi05:3505:5207:1113:2816:5119:2520:50
27. gün 17 Mart Salı05:3405:5007:1013:2816:5219:2620:51
28. gün 18 Mart Çarşamba05:3205:4807:0813:2716:5219:2720:52
29. gün 19 Mart Perşembe05:3005:4707:0713:2716:5319:2820:53
