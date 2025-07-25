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 | Efe Demir

Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Cuma Mahallesi’ndeki apartmanın 3’üncü katında çıkan alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Komşular, yangını ev sahibi kadının çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

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Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 08:59

Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadının yaşadığı 3’üncü kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

İhbar üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Uzun süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dairede yalnız yaşayan kadının yara almadan kurtulması sevindirdi. Ancak çevredeki komşular, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve yangını kendi çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

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ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#apartman
#psikolojik sorunlar
#112 Acil Yardı
#Cennetbey
#Yaşam
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