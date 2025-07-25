Aydın’da apartman dairesinde yangın! Komşulardan şok iddia

Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadının yaşadığı 3’üncü kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Uzun süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dairede yalnız yaşayan kadının yara almadan kurtulması sevindirdi. Ancak çevredeki komşular, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve yangını kendi çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.