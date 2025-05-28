Aydın'da ilginç olay! Çantasını yaban domuzları kaçırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil amaçlı milli parka gelen kadının çantasını domuzlar kaçırdı. Ekipler ormanda yaptığı aramada çantayı buldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiinde ilginç bir olay meydana geldi. Tatil amaçlı milli parka gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadının denize girdiği sırada çantasını domuzlar kaçırdı.



ÇANTA ORMANDA BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu. İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.

