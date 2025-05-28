Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aydın'da ilginç olay! Çantasını yaban domuzları kaçırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil amaçlı milli parka gelen kadının çantasını domuzlar kaçırdı. Ekipler ormanda yaptığı aramada çantayı buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da ilginç olay! Çantasını yaban domuzları kaçırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:22

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiinde ilginç bir olay meydana geldi. Tatil amaçlı milli parka gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadının denize girdiği sırada çantasını domuzlar kaçırdı.

Aydın'da ilginç olay! Çantasını yaban domuzları kaçırdı


ÇANTA ORMANDA BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Aydın'da ilginç olay! Çantasını yaban domuzları kaçırdı

Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu. İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir ilçenin kâbusu oldular! Marmaris'te domuz istilası: Kapılara uyarı yazısı asıyorlar

Sıkça Sorulan Sorular

Domuzların atası kimdir?
Bayağı yaban domuzu (Sus scrofa), domuzgiller (Suidae) familyasından evcil domuzun vahşi atası olarak sayılan çift toynaklı.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.