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 | Onur Kaya

Aydın'da kahreden kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 02:23
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 02:31

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Aydın'da kahreden kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

OTOMOBİLLER ÇARPIŞIP SAVRULDU

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki Kocaeli plakalı otomobil, Çiftlikköy’den karayoluna çıkan Mustafa Satıcı idaresindeki Aydın plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araç savruldu.

Aydın'da kahreden kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'da kahreden kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

DİĞER ARAÇTAKİ 3 YOLCU YARALI

Diğer araçta yolcu konumunda bulunan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da kahreden kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü Köksal T.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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