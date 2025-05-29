Aydın’daki vahşette kan donduran detay! Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’den korkunç plan

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Çıkan korkunç yangında feci şekilde hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak’ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tek şüpheli itfaiye eri baba Turgay Gezgin tutuklanırken, yaptığı akılamaz plan da ortaya çıktı. İşte korkunç planda 5 milyon liralık hayat sigortası detayı...

Aydın Nazilli ilçesinde bir dairede çıkan yangında anne Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak hayatını kaybetti. Yangının ilk anlarda kaza ile çıktığı düşünülse de ekiplerin yaptığı incelemede cinayet şüphesi bulundu. Olayın tek şüphelisi ise itfaiye eri baba Turgan Gezgin'in akılalmaz planı kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan teknik takibin sonucunda, olaydan günler sonra nişanlandığı belirlenen baba Turgay Gezgin ile sevgilisi Fatma T. gözaltına alındı.

5 MİLYONLUK HAYAT SİGORTASI DETAYI

Kan donduran planlı cinayetle ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmaya başladı. Yeni Asır'ın haberine göre Türkiye'yi sarsan olayda, katil itfaiye eri Turgay Gezgin'in 2024 Aralık ayında eşi Fatma Gezgin'e 5 milyonluk hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Hatta Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz'ün iddiasına göre Turgay Gezgin olay sonrası sigorta şirketini üç kez arayarak ödeme almaya çalıştı.

"SEVGİLİSİYLE YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU"

Acılı anne Gürbüz, " Kızımı ve torunlarımı para için katletti. Nafaka ödememek, sigorta parasını almak ve sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak istiyordu. Çocuğumu sigortalamış. Meğerse amacı hem nafaka ödememek hem de sigorta parasıyla yeni bir hayat kurmakmış. İnşallah cezaevinde bir ömür boyu yatsın" diyerek ağladı.

"İSTEDİĞİM AN İSTEDİĞİM MEZARA GİRERİM"

Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz, kızının öldürülmesinden kısa süre önce altınlarını bozdurarak borçlarını ödemesi için damadına verdiğini açıkladı. Gürbüz, "Olaydan çok kısa bir süre sonra damadım benden borç para istedi. Bende altınlarımı bozdurarak kendisine borç para verdim. Daha sonra öğrendim ki, acımız çok tazeyken nişanlanmış. Bende kendisine mesaj attım.

Attığım mesajda 'Hiç mi acımıyor canın? Daha evlatlarının kırkı çıkmadı. Çok canımı yaktın Turgay' yazdım. O da bana karşılık olarak, 'Hiç gülmediniz demi 40 günde. Benim çocuklarım yatıyor orada. Kimse nereye gideceğime karışamaz. İstediğim an istediğim mezara girerim giderim. Para geldiğinde paranızı yollarım. Madem böyle başka da muhatap olmayalım. Hayat hepinize devam ediyor' diye cevap yazdı. Bu cevap karşısında söyleyecek bir şey bulamadım" ifadelerini kullandı.