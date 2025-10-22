Aydınlatma direğine çarptı, arabası paramparça oldu! Yaralılar var

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, Adana yolu istikametine seyreden Mustafa D. (79) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline intikal eden organize sanayisi itfaiye müdürlüğü ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Nazile D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.