Yaşam
Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi'nin hayatı ve biyografisi

ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Hamaney’in yerine geçecek isimler gündeme geldi. Ayetullah Arafi’nin Hamaney’in yerine geçebileceği ifade edilirken Hamaney'in görevini yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu. Konsey üyeleri arasında Ayetullah Arafi’de yer aldı. yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek. Peki Ayetullah Arafi kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi’nin hayatı ve biyografisi
ABD’nin İsrail ile beraber ’a başlattığı saldırıların ikinci gününde, İran devlet televizyonu dini lider ’in hayatını kaybettiğini duyurdu. İran medyasında yer alan bazı haberlerde Hamaney’in yerine göreve geçici olarak Ayetullah Arafi’nin göreve getirebileceği gündeme gelmişti. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu. Peki Ayetullah Arafi kimdir,kaç yaşında? İşte, Ayetullah Arafi hakkında bilinenler…

Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi'nin hayatı ve biyografisi

İran dini lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından, yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı.
İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti.
Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı.
Arafi, Anayasa Koruma Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesidir.
Ayetullah Arafi daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü.
Hamaney'in ölümü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ikinci gününde gerçekleşti.
AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi 1959'da Meybod'da doğdu. İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi , Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır . Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü , Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.

Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi’nin hayatı ve biyografisi

AYETULLAH ARAFİ’NİN HAYATI

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu . Babası Muhammed İbrahim el-Arafi, Humeyni'nin yakın arkadaşıydı . İslam Devrimi'nden önce vaiz ve yazar olarak çalışıyordu.

Anayasa Koruma Konseyi'nin Uzmanlar Meclisi'ne katılmak için yaptığı yazılı sınava katılmamasına rağmen, İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerini düzenleyen Kanunun III. Maddesi sayesinde, Anayasa Koruma Konseyi'nin şartlarını geçersiz kılma yetkisine sahip olan İran'ın yüce liderinin takdirine bağlı onayı sayesinde, 2015 seçimlerinde Meclis'e seçildi.

Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi’nin hayatı ve biyografisi

ARAFİ’NİN EĞİTİMİ

Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi.

Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi.

Arafi, 2009 ve 2018 yılları arasında Almostafa Enstitüsü'nün başındaydı. Almostafa Enstitüsü, "İslam Cumhuriyeti ideolojisini yaymak" ve "Şii İslam'ı yaymak" için kurulmuş bir dini eğitim merkezidir.

