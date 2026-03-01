Ayetullah Arafi kimdir? Ayetullah Arafi’nin hayatı ve biyografisi

ABD’nin İsrail ile beraber İran’a başlattığı saldırıların ikinci gününde, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini duyurdu. İran medyasında yer alan bazı haberlerde Hamaney’in yerine göreve geçici olarak Ayetullah Arafi’nin göreve getirebileceği gündeme gelmişti. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu. Peki Ayetullah Arafi kimdir,kaç yaşında? İşte, Ayetullah Arafi hakkında bilinenler…

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi 1959'da Meybod'da doğdu. İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi , Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır . Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü , Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.

AYETULLAH ARAFİ’NİN HAYATI

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu . Babası Muhammed İbrahim el-Arafi, Humeyni'nin yakın arkadaşıydı . İslam Devrimi'nden önce vaiz ve yazar olarak çalışıyordu.

Anayasa Koruma Konseyi'nin Uzmanlar Meclisi'ne katılmak için yaptığı yazılı sınava katılmamasına rağmen, İran'da Uzmanlar Meclisi seçimlerini düzenleyen Kanunun III. Maddesi sayesinde, Anayasa Koruma Konseyi'nin şartlarını geçersiz kılma yetkisine sahip olan İran'ın yüce liderinin takdirine bağlı onayı sayesinde, 2015 seçimlerinde Meclis'e seçildi.

ARAFİ’NİN EĞİTİMİ

Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi.

Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi.

Arafi, 2009 ve 2018 yılları arasında Almostafa Enstitüsü'nün başındaydı. Almostafa Enstitüsü, "İslam Cumhuriyeti ideolojisini yaymak" ve "Şii İslam'ı yaymak" için kurulmuş bir dini eğitim merkezidir.

