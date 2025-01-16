Ay’ın bulutlar arasından geçişi görsel şölen oluşturdu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 01:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:06
Elazığ’da Ay’ın gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı. O anları kaçırmak istemeyenler cep telefonları ile görüntüledi.
Elazığ’da akşam saatlerinde beliren Ay, ilerleyen saatlerde iyice yükselerek daha belirginleşti. ’Şişkin’ evredeki Ay'ın
bulutlar arasında geçişi kartpostallık manzara oluşturdu.
O anları kaçırmak istemeyenler tarafından kameralarla kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı