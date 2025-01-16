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Ay’ın bulutlar arasından geçişi görsel şölen oluşturdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 01:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:06

Elazığ’da Ay’ın gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı. O anları kaçırmak istemeyenler cep telefonları ile görüntüledi.

Elazığ’da akşam saatlerinde beliren Ay​, ilerleyen saatlerde iyice yükselerek daha belirginleşti. ’Şişkin’ evredeki Ay'ın

Ay’ın bulutlar arasından geçişi görsel şölen oluşturdu - 1. Resimbulutlar arasında geçişi kartpostallık manzara oluşturdu.

O anları kaçırmak istemeyenler tarafından kameralarla kayıt altına alındı.

 

Ay’ın bulutlar arasından geçişi görsel şölen oluşturdu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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