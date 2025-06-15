Aylık 90 bin TL maaşa hizmetçi ilanı! Şartları görenler şoke oldu

İstanbul'da verilen bir hizmetçi ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlandaki şartlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Bir ilan sitesinde yer alan temizlikçi ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İlanda, aylık 90 bin lira maaşla çalışacak hizmetçi arandığı yer aldı. Sosyal medyada gündeme oturan ilandaki detaylar ise şaşkına çevirdi.

KRİTERLER DİKKAT ÇEKTİ

“Ev işlerine net 90 TL+SGK ile gündüzlü yardımcı arıyorum” başlıklı ilana sadece Türk kadın adayların başvurması istendi. İstenen kriterler arasında lise mezunu olunması ve sigara kullanılmaması yer alırken, en dikkat çeken detay “Gaggenau” marka oldu. İlanda “Gaggenau” marka beyaz eşya kullanmayı bilenlerin başvurması gerektiğine dikkat çekildi.