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 | Bengül Arıca

Aylık kazançları 100 bin TL! Özel işçiler topluyor! Bir günde 250-300 ton yüklüyorlar

Adana'da en erkenci patatesin hasadı sürerken ürünler tarladan "yükleyici" olarak bilinen özel işçilerce toplanıp kamyonlara yükleniyor. Bir günde ortalama 250-300 ton patates yükleyen işçilerin kazancı dudak uçuklattı. Aylık 90 ile 100 bin lira arasından kazandıklarını belirten işçiler, ayda 20-23 gün çalıştıklarını belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:17

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat 3 hafta önce başladı. 70 bin dönüm alanda ekilen erkenci patatesler, tarladan özel bir işçi grubu tarafından toplanarak kamyonlara yükleniyor. Hasat başladıktan sonra da işçiler, bir günde ortalama 250 - 300 ton patatesin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde tüm illere gönderilmesini sağlıyor. Aylık kazançlarının 30 ile 100 bin lira arasında değiştiğini belirten işçiler küçüklükten beri bu işi yaptıklarını söyledi.

Aylık kazançları 100 bin TL! Özel işçiler topluyor! Bir günde 250-300 ton yüklüyorlar

"GÜNLÜK 250-300 TON PATATES YÜKLENİYOR"

Niğde'den patates hasadı için Adana'ya geldiğini anlatan Rüstem Aldemir (25), "İşimiz biraz zor. Niğde'den buraya hamallık yapmaya geldik. Günlük kazancımız 2 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Günlük ekip olarak 250-300 ton patates yüklüyoruz. Bizim işimiz bu, yapacak bir şey yok. Önce Adana'da işe başlıyoruz sonra Niğde'ye gidiyoruz, orada kışın da depolarda çalışıyoruz" diye konuştu.

Aylık kazançları 100 bin TL! Özel işçiler topluyor! Bir günde 250-300 ton yüklüyorlar

AYLIK 90 İLE 100 BİN LİRA ARASI KAZANIYORLAR

İleriki yaşlarda bel fıtığına yakalanma riski olduğunu belirten Aldemir, "Yaşımız daha genç ama ileride çok ciddi bel fıtığı sıkıntısı yaşıyoruz. Buradan çıkıp düzenli işe girsek asgari ücret ile geçinemiyoruz, burada en azından aylık 90-100 bin lirayla iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.
Murat Karakeytir de (42), "12 yaşından bu yana tarım işçiliği yapıyorum. Ortalama günlük 20-25 ton kişi başına yük düşüyor. Bel ağrısı, varis ve birçok hastalığa yakalanma riskimiz oluyor ama yapacak bir şey yok, ekmek paramızı buradan kazanıyoruz. Günlük 2 bin 500 lira para kazanıyoruz. Ayda 20-23 gün çalışıyoruz. Yaptığımız iş zor, bin kişiden birkaç kişinin yapacağı bir iş bu" dedi.

Aylık kazançları 100 bin TL! Özel işçiler topluyor! Bir günde 250-300 ton yüklüyorlar

"GENÇLER OKUMALI, MESLEK LİSESİNE GİTMELİ"

Gençlerin iş beğenmediğine de değinen Karakeytir, "Küçüklükten bu yana bu işi yapıyoruz. Mesleği olmayan birisi için bu işlerden başka iş yok. Ya gidip asgari ücretle fabrikada çalışacak ya da gelip burada çalışacak. Ülkemizde ciddi bir meslek açığı var. Gençler okumalı, meslek lisesine gitmeli. Ben bu işi yaparak hem evimi yaptım hem de kızımı gelin ettim. Yaptığınız işi küçümsemeyin, gayret gösterin" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#türkiye
#adana
#tarım
#işçi
#yiyecek
#Patates Hasadı
#Günlük Kazanç
#Yaşam
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