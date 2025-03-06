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 | Bengül Büyükhan

Aylık kirası 580 bin lira! Sosyal medyada gündem oldu!

Son yıllarda artan kiralık ev fiyatları cep yakıyor. Antalya'da yer alan bir daire için istenen kira bedeli dudak uçuklattı. Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan daireye istenen aylık 580 bin lira sosyal medyada gündem oldu.

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Aylık kirası 580 bin lira! Sosyal medyada gündem oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:40

Son dönemde kiralık ve satılık dairelerdeki fahiş fiyat artışları gündemden düşmüyor. Daha çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de duymaya alışık olduğumuz dudak uçuklatan kira bedellerine bir yenisi de Antalya'dan eklendi. Türkiye'nin popüler bir emlak ilan sitesinde yer alan Antalya’daki 3+1 dairenin kirası sosyal medyada gündem oldu.

Antalya Konyaaltı'nda yer alan aylık kirası 580 bin TL olan daire için ilanda 900 bin TL depozito istendiği belirtildi. İlanda denize sıfır ve mobilyalı olduğu yazılan dairenin kirasının ise yıllık peşin olarak istendiğinin de altı çizildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan kiralık dairenin görseli kısa sürede gündem oldu. Aylık kira olarak 580 bin lira istenen daire için sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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ETİKETLER
#kiralık ev
#Yaşam
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