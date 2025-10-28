Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Editor
Editor
 Banu İriç

Ayva Festivali coşkusu: Kartepe'de geleneksel buluşma

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ayva Festivali'nde vatandaşlar bir araya geldi. Ayvanın reçeli, cezeryesi hatta pastası gibi ayvalı lezzetler damak tatlarını şenlendirdi.

Ayva Festivali coşkusu: Kartepe'de geleneksel buluşma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 21:18

Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ayva Festivali’nin 6.’sı, bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Eşme Sahili’nde gerçekleşen festival, gün boyu süren , yarışmalar, lezzet stantları ve konserlerle unutulmaz anlara sahne oldu.

AYVA TEMALI LEZZETLER VE YÖRESEL TATLAR ZİYARETÇİLERİ MEST ETTİ

Festival alanında kurulan ayva stantları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, ayva döneri, ayva reçeli, ayva cezeryesi, ayva pastası gibi ayva temalı lezzetleri tatma fırsatı buldu. Ayrıca yöresel ürünlerin tanıtıldığı alanlarda ziyaretçiler, bölgenin zengin mutfak kültürünü keşfetti. Açılışta kesilen dev ayva pastasıyla birlikte misafirlere çeşitli ayva ürünleri ikram edildi.

RENKLİ ETKİNLİKLER, EĞLENCELİ YARIŞMALAR

Festivalde çocuklar için gün boyu süren atölye çalışmaları, oyun alanları ve etkinlikler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, babaların çuval yarışı ve çocukların halat çekme mücadelesi ile keyifli anlar yaşadı. Gün boyunca yapılan ikramlar, yarışmalar ve etkinliklerle Eşme Sahili tam anlamıyla bir şenlik alanına dönüştü.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ PROGRAMI

Festivalin açılışı, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı, Eşme Ortaokulu Bando Takımı ve Kartepe Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle başladı. Ardından yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve yerel üretimin önemi vurgulandı.

PROTOKOL KATILIMI YOĞUNDU

Etkinliğe; Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Arapoğlu, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’a üreticiye verdikleri destek için teşekkür etti.

BAŞKAN MUSTAFA KOCAMAN “KARTEPE’NİN AYVASI DÜNYANIN EN LEZZETLİSİ”

Açılış konuşmasında Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” diyerek sözlerine başladı. Yıllardır düzenlenen festivalin her geçen yıl daha da güzelleştiğini belirterek şunları söyledi “Dünyanın en lezzetli ayvası Kartepe’den, Eşme’den çıkar. Biz bu güzel coğrafyada bir araya gelmenin, dostlukları pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, Kartepe’de ayvayı yerseniz mutlu olursunuz, şifa bulursunuz” dedi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK “FESTİVAL, BÖLGE İNSANINI BİR ARAYA GETİRİYOR”

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise konuşmasında festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir kültürel buluşma noktası olduğunu vurguladı “Bu tür festivaller, hem bölge insanımızın kaynaşmasına vesile olur hem de yöremizin güzelliklerini tanıtmak açısından büyük önem taşır ”dedi.

IRMAK ARICI’DAN MUHTEŞEM FİNAL KONSERİ

Günün finalinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Irmak Arıcı, seslendirdiği şarkılarla festivale damga vurdu. Yoğun kalabalığın eşlik ettiği , geceye renk kattı ve Ayva Festivali coşkulu bir şekilde sona erdi.

BİRLİK, DAYANIŞMA VE LEZZETİN BULUŞTUĞU FESTİVAL

Kartepe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ayva Festivali, sadece bir lezzet şöleni değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve kültürel paylaşımın en güzel örneklerinden biri oldu. Katılımcılar, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de yerel üreticilere destek olmanın gururunu paylaştı.

