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 | irem.senel

Azmin zaferi: Görme engelli Nazelin YKS'de derece yaptı

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra annesinin okuduğu kitaplarla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engelli Nazalin Selvi, sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer aldı.

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Azmin zaferi: Görme engelli Nazelin YKS'de derece yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:20

Atayurt Mahallesi'nde çiftçi Selahattin ve Emine Selvi'nin kızı Nazalin Selvi, ilköğretimi Adana Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı. Lisede ise ilçedeki Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne giden Selvi, öğretmenlerinin desteği ve çabasıyla okulundan birincilikle mezun oldu. YKS'ye hazırlanan doğuştan görme engelli genç kıza, annesi de evde okuduğu kitaplarla yeni bilgiler öğretti. Girdiği sınavın sözel alanında aldığı 389 puanla sıralamasını 12 bin 697'ye çıkaran Selvi, büyük sevinç yaşadı.

Azmin zaferi: Görme engelli Nazelin YKS'de derece yaptı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültigin Eroğlu, Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Selvi ve öğretmenler, evinde ziyaret ettikleri görme engelli öğrenciyi tebrik etti.

Azmin zaferi: Görme engelli Nazelin YKS'de derece yaptı

Eroğlu, gazetecilere, öğrencinin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Selvi'nin eğitimde daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Eroğlu, "Asıl mutluluğumuz Nazalin'in zor şartlarda sınava hazırlanıp, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle diğer görme engelli arkadaşlarına, vatandaşlarımıza cesaret vermesi, onları umutlandırmasıdır." dedi. Lise müdürü Cafer Selvi de öğrencinin güçlü hafızaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Nazalin, okulumuzun birincisi oldu. Üniversite sınavında 10 binlerde başarı yakaladı. Bundan sonra da Nazalin'i bırakmayacağız, okutacağız." diye konuştu.

"KIZIM OKURKEN, YAZARKEN SÜREKLİ YANINDAYDIM"

Anne Emine Selvi de ev işlerinden kalan zamanda kızına ders çalıştırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kızım okurken, yazarken sürekli yanındaydım. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim. Allah'ın izniyle yakında üniversiteye gidecek. Gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasında olacağız."

Azmin zaferi: Görme engelli Nazelin YKS'de derece yaptı

Nazalin Selvi de öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla lise eğitimini tamamladığını dile getirerek, üniversitede Ankara'da psikoloji okumayı istediğini anlattı.

Okuldan sonra evde ders çalıştığını söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimde annemle çalıştım. Kitaplardan soruları okuma konusunda annem yardımcı oluyordu. Kendi aldığım notları okuyor, ses kayıtlarını dinliyordum. Bu şekilde sınava hazırlandım. İnşallah üniversite de bu şekilde devam edeceğim. Benim gibi sınava hazırlanacak engelli öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Sizin için engel, sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz, gerçekten kalpten hedeflediğiniz zaman her şeyi başarabileceğinize inanın."

ETİKETLER
#üniversite sınavı
#silifke
#başarı
#Görme Engelli Öğrenci
#Atayurt
#Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi
#Nazalin Selvi
#Yaşam
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