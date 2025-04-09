Baba-oğul tartışması faciayla bitti! Annesi silahı sakladı

Mersin'de baba ile oğlunun tartışması faciayla bitti. 19 yaşındaki genç, babasını tüfekle öldürürken annesi de tüfeği bahçeye attı. Olay sonrası kaçan genç de tüfeği saklayan anne de gözaltına alındı.

Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNESİ SİLAHI BAHÇEYE ATTI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.