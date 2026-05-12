Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Babalar günü ne zaman hangi ayda kutlanacak?

Her yıl olduğu gibi 2026’da da ailelerin en kıymetli çınarları, güvenin ve özverinin simgesi olan babalar için geri sayım başladı. Babalar Günü yaklaşırken, sevdiklerine sürpriz hazırlamak ve bu anlamlı günü özel hale getirmek isteyen milyonlarca kişi, takvimlerini şimdiden incelemeye koyuldu. Özellikle “Babalar Günü ne zaman?” ve “Haziran ayının hangi gününe denk geliyor?” gibi sorular, arama motorlarında en fazla araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Babalar günü ne zaman hangi ayda kutlanacak?
Hayatımızın her döneminde arkamızda dağ gibi duran, deneyimleriyle yolumuzu aydınlatan babalarımız için yılın en özel günü yaklaşıyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte, sevgi ve minnet hislerimizi en içten şekilde dile getireceğimiz bu anlamlı tarihin takvimdeki yeri büyük merak uyandırdı. Sadece bir gün değil, her zaman hatırlanmayı hak eden babalarımıza yapılacak sürprizlerin planları şimdiden hazırlanırken, “ Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?” sorusu gündemin üst sıralarındaki yerini aldı.

Babalar günü ne zaman hangi ayda kutlanacak?

2026 yılında Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı ve bu özel günün nasıl ortaya çıktığına dair bilgiler aktarılıyor.
2026 Babalar Günü, 21 Haziran Pazar tarihinde kutlanacak.
Babalar Günü, dünya genelinde ve Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor.
Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, Amerikalı Sonora Smart Dodd'un babasına duyduğu hayranlığa dayanıyor.
İlk Babalar Günü 1910 yılında kutlanmıştır.
2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Dünya genelinde ve Türkiye’de her yıl ayının üçüncü pazarında kutlanan bu özel gün, 2026 takviminde de geleneğini sürdürüyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 Babalar Günü, 21 Haziran tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL DOĞDU?

Babalar Günü’nün ortaya çıkışı, aslında bir kız çocuğunun babasına duyduğu derin hayranlığa dayanıyor. Amerikalı Sonora Smart Dodd, bir iç savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına yetiştiren babasının fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla bu özel günü başlatmıştır. İlk kez 1910 yılında kutlanan bu anlamlı gün, zaman içerisinde küresel bir nitelik kazanarak dünyanın dört bir yanında babaların ve baba figürlerinin değer gördüğü resmi olmayan ancak gönüllerde önemli bir yer edinen bir kutlamaya dönüşmüştür.

