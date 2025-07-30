Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

Adana'da miras yüzünden çıkan tartışmada baba, 2 oğlunu tüfekle vurdu. 2 kardeşten Nihat Köse hayatını kaybetti, diğer kardeş ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın görüntüleri dehşete düşürürken, eşi öldürülen Hatice Köse vahşetin detaylarını anlattı. Köse, "Eşim ilk vurulduğu anda gözleri açıktı ancak kayınbiraderim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" dedi. Öte yandan kardeşlerin birbirilerine attıkları mesajlar da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:21

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki Erol Köse, 2 katlı müstakil evi ve arazisinin işgaliye ücretini ödemesi için 4 yıl önce gelen ihbarname üzerine 5 çocuğunu yanına çağırdı. Köse'nin 4 evladı evi ve arsayı istemezken Mesut Köse ücreti ödeyip, ev ve arazinin tapusunu kendi üzerine çıkarttı.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

KAPU KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Mesut Köse ve ailesi üst katta, babası ve ağabeyi Murat Köse ise alt katta yaşadı. Aradan geçen 4 yılın ardından Erol ile oğlu Murat Köse, Mesut Köse'den ev ve arsanın tapusunun geri kendilerine devredilmesini istedi. Köse'nin diğer ağabeyi Nihat Köse ise kardeşinin haklı olduğunu söyleyince aile üyeleri arasında husumet başladı.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

"SENDE BURAYA GELECEK YÜREK VAR MI"

İddiaya göre, Köse ailesinin kiraya verdiği 5 dönümlük arazi ise belediye tarafından mühürlenince, Murat Köse bu durumdan kardeşi Nihat'ı sorumlu tutup küfürler savurdu ve 'Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sende buraya gelecek yürek var mı' şeklinde mesaj gönderdi. Mesajları görünce sinirlenen Nihat Köse, 24 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla birlikte babasının evine gitti.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

DARBEDİLDİ, SİLAHLA VURULUP ÖLDÜRÜLDÜ

Nihat Köse'nin eve varmasıyla birlikte taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada baba Erol ile oğlu Murat Köse, bedensel engelli Nihat ve Mesut Köse'ye sopalarla saldırıp, darbetti. Çevredekilerin aramaya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Bacak ve karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul, yerdeki Nihat ve Mesut Köse'yi tekmeleyip, olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Nihat Köse, hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

OĞLU MEZARA, BABA CEZAEVİNE GİRDİ

Evli ve 3 çocuk babası Nihat Köse'nin cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilirken evine yakın bir sokakta yakalanan Erol Köse ise tutuklandı.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

"KAYINBİRADERİM EŞİMİN BAŞINA TEKME ATTI"

Yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlatan Nihat Köse'nin acılı eşi Hatice Köse, eşinin babasının evine sadece konuşmak için gittiğini belirterek, "Olay günü de hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiler. Biz de eşim ve 5 yaşındaki oğlumla birlikte konuşmak için yanlarına gittik. Kayınpederim ve kayınbiraderim bize sopalarla saldırdılar. Kavgayı zorla ayırdık ancak tekrar saldırdılar. O sırada kayınpederim av tüfeğiyle ateş etti. Eşime ilk yardım yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Başta kendindeydi, 'kemerini çıkarmama yardım et canım' dedim. Bir yandan da ambulansı çağırmaya çalışıyordum. Karnını açtığımda saçma yaralarını gördüm. Gözleri açıktı ancak kayınbiraderim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" ifadelerini kullandı.

Babaları tarafından sokak ortasında vuruldular! Kardeşlerin mesajları ortaya çıktı

"3 ÇOCUĞUM ÖKSÜZ KALDI"

Belediyenin araziyi mühürlemesinden kendilerini sorumlu tuttuklarını ancak hiçbir ilgilerinin olmadığını öne süren Köse, daha sonra şunları söyledi:
"Biz, bunu yapmadığımızı söylemek, kendimizi aklamak için oraya gittik. Fakat eşimi kaybettim. Suçsuz yere öldü. Tüm bunlar kaynım yüzünden yaşandı. Sürekli mesajlar attı, küfürler etti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı. Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezaları almasını istiyorum."

ETİKETLER
#cinayet
#öldürülme
#Aile Kavgası
#Soytari Kafiye
#Türkleşe
#Maddeyi
#Arası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.