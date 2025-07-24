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 | Baran Aksoy

Babası tarafından vahşice katledilmişti! Öldürülen gençle ilgili şoke eden detay

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanarak vahşice katledilen 22 yaşındaki genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki ifadesinde evladının madde bağımlısı olduğunu söyledi. Aralarında kavganın da bu yüzden yaşandığını öne sürdü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:17

Hatay'ın ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda; Zeki V., motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet Vural ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken , yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı.

Babası tarafından vahşice katledilmişti! Öldürülen gençle ilgili şoke eden detay

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Babası tarafından vahşice katledilmişti! Öldürülen gençle ilgili şoke eden detay

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mehmet Vural için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Babası tarafından vahşice katledilmişti! Öldürülen gençle ilgili şoke eden detay

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#baba
#cinayet
#öldürme
#dörtyol
#bıçak saldırısı
#madde bağımlılığı
#Oğul Kavgası
#Yaşam
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