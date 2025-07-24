Babası tarafından vahşice katledilmişti! Öldürülen gençle ilgili şoke eden detay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda; Zeki V., motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet Vural ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken baba, yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mehmet Vural için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.