Babasının arabasıyla komşusunun çocuğunu ezdi

Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak’ta saat 18.30 sıralarında M.A. (21), babasına ait otomobille sokakta ilerlediği sırada, aynı caddede oturan komşuları İsa Yaşar’ın 3 yaşındaki oğlu Efe Yaşar’ı fark etmeyerek ezdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Efe kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.