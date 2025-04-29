Bağ evinde uyuşturucu partisi! Suçüstü yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu partisi ihbarı alan jandarma komutanlığı ekipleri bir bağ evine baskın yaptı. Baskınla şoke olan 8 kişi suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri bir bağ evine baskın yaptı. Şok baskında 8 kişi uyuşturucu partisi yaparken yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma bir bağ evinde uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

ÇEŞİT ÇEŞİT UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.