Bagajdan çıkan kadın heykeli ekipleri bile şoke etti! Dönemin en ikonik eseri

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi. Heykelin neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğu öğrenildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında harekete geçti. Operasyon kapsamında ekipler, Manisa'dan yola çıkan otomobili kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi. Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.