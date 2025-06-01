Bagajdan çıkan kadın heykeli ekipleri bile şoke etti! Dönemin en ikonik eseri

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi. Heykelin neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğu öğrenildi.