Bağcılarda dehşet! Karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, yaşadığı sitenin önünde yürüyen Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyürken, şahıs yanındaki silahla Muharrem Yılmaz'ı vurdu.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz yere yığılırken, saldırgan motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgeyi şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede çalışma yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.