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 | Özge Sönmez

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti çocuk katili oldu: 'O cümleyi duyunca öldürdüm'

İstanbul Bağcılar'da ocak ayında Zekeriyya Ali isimli, girdiği evde yalnız başına olan 12 yaşındaki Meryem Somou'nun başını kaldırım taşıyla ezerek katletmişti. Cani tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aylar sonra cinayetin detaylarını anlattı. İşte kan donduran detaylar...

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Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti çocuk katili oldu: 'O cümleyi duyunca öldürdüm'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:37

Bağcılar'da ocak ayında yaşanan vahşet kan dondurmuşu. Anne Guli Somou'nun 'sakın kimseye kapıyı açmayın' diye tembihlediği Meryem ve Ahmet dehşeti yaşadı. Zekeriyya Ali isimli kişi girdiği dairede taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Somou'yu korkunç şekilde katletti. Küçük kızın kafasını ezen cani, 6 yaşındaki Ahmet'i de yaraladı. İncelenen kamera görüntülerinde Zekeriyya Ali isimli kişinin çocukların olduğu eve eldivenle girdiği tespit edildi. Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti çocuk katili oldu: 'O cümleyi duyunca öldürdüm'

VÜCUDUNDA 17 KESİK

Adli Tıp Raporu'nda, hayatını kaybeden Meryem Somou'nun vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, Meryem'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin doku harabiyeti sonucu oluştuğu tespit edildi.

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti çocuk katili oldu: 'O cümleyi duyunca öldürdüm'

"ANNEMİN ÇANTASINDA ÇOK PARA VAR"

Şüpheli Zekeriyya Ali, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü eşimle birlikte maktulün evine gittik, sohbet ettik. Guli, çocuk odası lambasının arızalı olduğunu ve kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. 'Yardımcı olurum.' diyerek evden ayrıldım. Nalburdan gerekli malzemeleri alıp eve geri geldim.

Lambayı takmak üzere odaya yöneldim. Meryem bu sırada annesinin çantasını göstererek 'Annemin çantasında çok para var.' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu, bir an aklıma paraları almak geldi. Mutfakta bulunan kaldırım taşını alarak odaya tekrar geldim ve Meryem'e taşla vurdum. Çantaya baktım, para olmadığını görünce sinirlendim. Çıkardığım bıçakla Meryem'e saldırdım. Sonra da Ahmet'e saldırdım ve evden çıktım."

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