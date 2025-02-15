Bağcılar'da iş görüşmesinde ahlaksız teklif! Genç kız duyduklarına inanamadı

Bağcılar'da iş görüşmesine giden 17 yaşındaki genç kız hayatının şokunu yaşadı. E.S. isimli genç kıza iş görüşmesinde para karşılığında fuhuş yaptırılmak istendiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından operasyonun düğmesine bastı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evden hırsızlık, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama" olmak üzere 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlarından adli makamlara sevk edildi.