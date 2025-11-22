Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bağcılar'da iş yerinde yangın dehşeti: 70 yaşındaki adam yaralandı

Bağcılar'da 5 katlı binadaki iş yerinde yangın başladı. Alevlerin tüm binaya sirayet etmesiyle yangın büyüdü. Ekiplerin sevk edilmesiyle 70 yaşındaki yaralı kurtarıldı.

Bağcılar'da iş yerinde yangın dehşeti: 70 yaşındaki adam yaralandı
|
22.11.2025
22.11.2025
saat ikonu 07:04

Bağcılar'da gece saatlerinde iş yeri yangını büyüyerek binayı sardı. Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi 512. sokakta bulunan 5 katlı bir binada saat 03.45 sıralarında başlayan alevler korkuttu.

Bağcılar'da iş yerinde yangın dehşeti: 70 yaşındaki adam yaralandı

YANGIN BİNAYI SARDI

Kompresör tamiri için kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede önce iş yerini sardı daha sonra binanın üst katlarına sirayet etti. Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da iş yerinde yangın dehşeti: 70 yaşındaki adam yaralandı

70 YAŞINDAKİ ADAM KURTARILDI

Yangın sırasında binanın üst katında yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangının meydana geldiği iş yerinde konaklayan Z.A (70) ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yaralı olarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Z.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da iş yerinde yangın dehşeti: 70 yaşındaki adam yaralandı

Polis ekipleri küçük çaplı patlamaların gerçekleştiği binanın etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürüldü. Binanın alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

