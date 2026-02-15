Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 15 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yolların nedeni duyuruldu

Bağdat Caddesi neden kapalı, ne zaman, saat kaçta açılacak soruları sürücüler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yılda "Winter Run İstanbul" etkinliği düzenlenmeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından bazı yolların trafiğe kapatıldığı açıklandı. Bu yollar arasında Bağdat Caddesi'de bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Bağdat Caddesi ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor. İşte 15 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yollar...

Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 15 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yolların nedeni duyuruldu
15.02.2026
15.02.2026
saat ikonu 11:09

ne zaman, saat kaçta açılacağı sürücülerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'un bazı cadde ve sokakları bugün "Winter Run İstanbul" etkinliği nedeniyle kapatıldı. Etkinliğin düzenleneceği parkurda yer alan yollar, sonuna kadar kapalı kalacak. Kadıköy Belediyesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden kapalı olan yolların listesini paylaştı. Vatandaşlar tarafından Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak sorularının cevaplar araştırılıyor.

Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 15 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yolların nedeni duyuruldu

BAĞDAT CADDESİ KAPALI MI, NEDEN?

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izniyle düzenlenen Winter Run İstanbul 2026 etkinliği klapsamında bugün sabah saat 07.00'den itibaren Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı. için vatandaşların alternatif yolları kullanması gerektiği belirtildi.

Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? 15 Şubat İstanbul'da trafiğe kapalı yolların nedeni duyuruldu

BAĞDAT CADDESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre Bağdat Caddesi saat 13.00'da tekrardan trafiğe açılacak. Etkinliğin sona ermesinin ardından diğer yollar da trafiğe tekrardan açılmış olacak. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Değerli komşularımız,

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izniyle düzenlenecek Winter Run İstanbul 2026 kapsamında; Caddebostan Etkinlik Alanı’ndan başlayarak Çetin Emeç Bulvarı, Turgut Özel Bulvarı, Bağdat Caddesi, Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi ve Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’ni kapsayan parkur, 15 Şubat Pazar günü 07.00 – 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacaktır.

Ulaşım planlamanızı bu doğrultuda yapmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz."

#trafik
#ulaşım
#Etkinlik
#Bağdat Caddesi
#Winter Run İstanbul
#Yaşam
