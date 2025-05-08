Bahar Aksu eski eşi tarafından katledilmişti! Kan donduran vahşette miras detayı

Bahar Aksu'nun ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. İstanbul Şişli'de gerçekleşen korkunç olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istedi. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak katledildi.

BAHAR AKSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Anne Gülçin Küçüktorun, "Kızım en güzel yerde. Cennetine kavuştu. Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı" dedi. Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.

"İNGİLİZ BABANIN PARASININ PEŞİNDEYDİ"

Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan eski eş Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı adliyeye sevk edildi.